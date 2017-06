Bakı. Trend:

Kabardino-Balkariyada yüngül motorlu "Siqma-4" təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Trend-in məlumatına görə, təyyarənin pilotu həlak olub.

Hazırda hadisə yerinə texnika və canlı qüvvə cəlb edilib.

Qəzanın səbəbləri məlum deyil. İnsidenlə əlaqədar araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.