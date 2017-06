Bakıda gözəllik salonlarında oğurluq hadisəsi baş verib. Lent.az xəbər verir ki, Səbail rayon Bünyad Sərdarov küçəsindəki salonda 29 yaşlı Kəsirə Mehdiyevaya məxsus olan və içində 300 manat olan pul kisəsi masanın üstündən oğurlanıb. Bundan başqa Bəşir Səfəroğlu küçəsində 31 yaşlı Vəfa Nəzərliyə məxsus pul kisəsi də masanın üstündən naməlum şəxs tərəfindən oğurlanıb.

Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.