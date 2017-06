Cəlilabad rayonunda 1 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Günəşli kəndində qeydə alınıb.

Soyadı hazırda məlum olmayan Taleh Məmməd oğlunun idarə etdiyi maşın idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

