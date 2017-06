Daha 2 pilot Bakıda Formula 1 üzrə yarışı vaxtından əvvəl tərk elədi (YENİLƏNİB-4)

Bakı. Ənvər Məmmədov - Trend:

"Williams" komandasının pilotu Felipe Massa və "Renault"un pilotu Niko Hulkenberq Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində mübarizəni dayandırıblar.

Trend-in məlumatına görə, Hulkenberq qəza səbəbindən, Massa isə boliddə texniki nasazlıq yaranması səbəbindən yarışı tərk ediblər.

Qeyd edək ki, 30 dövrədən sonralider "Mersedes" komandasının pilotu Lyüis Hemiltondur, 2-ci pillədə Sebastyan Fettel, 3-cü pillədə isə "Red Bull"un pilotu Danien Rikardo qərarlaşıblar.

18:40

2 yarışı tərk etmiş pilot trasa geri qayıdıblar.

Trend-in məlumatına görə, yarışın dayanmasından istifadə edən "Ferrari" komandası Raykkonenin bolidini bərpa ediblər və o, trasa qayıdıb. Eyni vəziyyət Peres ilə də yaşanıb.

18:15

Daha 2 pilot Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırıb.

Trend-in məlumatına görə, Kimi Raykkonen arxa təkərinin partlaması səbəbi ilə mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırıb.

Bundan əlavə, pilot Serxio Peres Okon ilə toqquşmadan sonra mübarizəni dayandırıb. Trasda qırmızı bayraq qaldırılıb, bolidlər pit-leynə qayıdır. Trasda bolidlərin qırıntılarını toplayırlar.

17:51

"Renault" komandasının pilotu Colion Palmer döngələrdən birində bolidinin tüstüləməyə başlaması səbəbi ilə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırıb.

Trend-in məlumatına görə, "Red Bull" komandasının pilotu Daniil Kvit 12-ci döngədən boldinin mühərrikində problem olması səbəbi ilə mübarizəni dayandırıb.

Bundan əlavə, Ferstappenində mühərrikində problem yaranıb və oda mübarizəni dayandırmaq məcburiyyətində qalıb.

17:41

"Formula 1" Azərbaycan Qran Prisi yarışında ilk qəza olub.

Trend-in məlumatına görə, 2-ci döngədə Valtteri Bottasın ("Mersedes") Kimi Raykkonen ilə toqquşması nəticəsində yarış maşınında qabaq sağ təkəri partlayıb. Bottas bokslara geri dönüb və onun bolidinə "Soft" təkərləri qoyublar.

Daha sonra, Bottas 1 dövrə gecikmə ilə trasa qayıdıb.

Qeyd edək ki, iyunun 23-də Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından olan Formula 1 dünya çempionatının 8-ci mərhələsi – Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib. İyunun 25-də Formula 1 – Azərbaycan Qran Prisinin qalibi məlum olacaq.

Formula 1 bolidlərinin hərəkət etməsi üçün hazırlanan xüsusi yolun – Bakı Şəhər Halqasının müəllifi Herman Tilkedir. Bir dövrənin uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur. Ümumilikdə bolidlər 51 dövrə (120 dəqiqə) vurmalıdırlar.

