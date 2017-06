Sızanaqlar hansı xəstəliklərdən xəbər verir?

Köhnə Çin tibbi və müasir tibbdən bir sıra araşdırmalardan faydalanaraq bədənin fərqli bölgələrində ibarət yaranan sızanaqların fərqli problemlərə təsadüf etdiyininin şahidi olduq.

1-ci bölgə:

Milli.Az tibb.az-a istinadən bildirir ki, həddindən artıq şəkər istehlakı, stress və böyrək üstü besleri (hormonların) həddindən artıq ifraz olunması nəticəsi boyun bölgənizdə sızanaq meydana gəlməsi müşahidə edilir. Köynəyinizin yaxası sıxırsa ya da saçlarınız bu bölgəyə təmas edirsə yenə boyunda sızanaq meydana gəlməsinə səbəb ola bilər.

2 və 3-cü bölgə:

Həddindən artıq stress altında olduğunuzda, həssas və duyğulu xarakteriniz varsa, çiyinlərdə sızanaq və akneler müşahidə edilə bilər. Ayrıca çantanızın asqısının çiyininizə təmas etmədiyindən əmin olun.

4-cü bölgə:

Sinənizdə yaranan sızanaq və akneler balanssız və qeyri-kafi bəslənmədən ya da həddindən artıq ədviyyatlı yeməklər, çox soyuq içkilər kimi həzmə təsir edə biləcək bəslənmə vərdişləri sinə bölgənizdə sızanaq və aknelere səbəb olar. Ayrıca hava almayan polyester və neylon geyimlərdən qaçının.

5 və 6-cı bölgə:

Qalın bir dəriylə mühafizə edilən qolların iç bölgələrində yaranan sızanaqlar ölü hüceyrələrin çoxluğundanvə vitamin çatışmamazlığınızdan da qaynaqlana bilər.

7-ci bölgə:

Qarında olan az miqdarda yağ vəzləri, yüksək qan şəkəri ya da dar paltarlar geyindiyizdə də bu bölgə sızanaqlara məruz qalırə

8-ci bölgə:

Bikini bölgəsində, bitişik qala bilən hissələrdə sizanaqlar həddindən çox tərləmələrdə və gigiyenaya riayət etmədikdə əmələ gəlir.

9 və 10-cu bölgə:

Baldırların üst vrəfəfində olan sızanaqlar cinsi xəstəliklərin dar geyimlərin nəticəsi ola bilər.

11 və 12-ci bölgə:

Kürək bölgəsi allergiya, həddindən artıq tərləmə, istifadə edilən şampun və jeller, dar geyimlər kimi faktorların nəticəsi ən məşhur sızanaq yaranan bölgədir. Ayrıca qeyri-kafi yuxu və yüksək kalorili qidalar qəbul etdikdə, kürəkdə sızanaq meydana gəlmələri müşahidə edilmişdir.

13 və 14-cü bölgə:

Omba bölgəsindəki sızanaqlara əsasən dar hava keçırməyən çirkli paltarlar, qeyri-kafi və balanslı bəslənmə, soyuq içkilər səbəb olmaqdadır. Hava alan, təmiz və pambıq alt paltarları və düzgün bəslənmə bu probleminizi həll etməyə kömək edəcək.



