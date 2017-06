Almaniya Ərdoğanın mühafizəçilərinə G20 sammitinə qatılmağı qadağan edib

Almaniya Federativ Respublikasının hökuməti Türkiyə hakimiyyətini prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mühafizəçilərinin bu ölkəyə girişinə qadağa qoyması barədə xəbərdarlıq edib.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə "DIe Welt" nəşri hökumətdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Nəşr vurğulayıb ki, Hamburqda Ərdoğanın tərəfdarları ilə əleyhdarları arasında qarşıdurma ola bilər. Qeyd olunur ki, Almaniyada terrorçu PKK-nın tərəfdarları çoxdur. Terroçu təşkilatın tərəfdarları ilə Türkiyə vətəndaşları arasında qarşıdurma ola bilər.

Qeyd edək ki, mayın 16-da Türkiyə prezidentinin Vaşinqtona səfəri zamanı oxşar hadisə yaranıb. Nəticədə azı 9 nəfər xəsarət alıb.

Hakimiyyət orqanları buna bənzər hadisənin ABŞ prezidenti Donald Trampın gəlişi zamanı da yarana biləcəyindən ehtiyat edir.

Milli.Az

