Konfederasiyalar Kuboku: Yarımfinal cütlükləri bəlli oldu

Konfederasiyalar Kubokunda yarımfinal mərhələsinin cütlükləri bəlli olub.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, iki qrupda ilk iki yeri tutan komandalar final uğrunda yarışacaqlar.

A qrupunun qalibi olan Portuqaliya B qrupunun ikincisi Çili ilə üz-üzə gələcək. Görüş iyunun 28-də Kazanda baş tutacaq.

Digər cütlükdə isə A qrupunun ikincisi Meksika B qrupunun qalibi Almaniya ilə qarşılaşacaq. Bu matç isə Soçidə keçiriləcək və iyunun 29-da start götürəcək.

Üçüncülük uğrunda qarşılaşma iyulun 2-də Moskvada, final isə həmin gün Sankt-Peterburqda baş oynanılacaq.

Konfederasiyalar Kuboku - 2017

Yarımfinallar

28 iyun

22:00. Portuqaliya - Çili

29 iyun

22:00. Almaniya - Meksika

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.