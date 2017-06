Bakı. Trend:

İsrailin nəzarət etdiyi üçün Colan yüksəkliklərinə düşən bir neçə mərmiyə cavab olaraq, İsrail hərbiçiləri sursat maşınına və Suriya artilleriya mövqelərinə hücum edib.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda İsrail ordusunun mətbuat xidməti xəbər verir.



Qeyd edək ki, son 2 gün əzində bu iki ölkə sərhədində baş verən artıq 2-ci insidentdir.

