Saqqız çeynəməyin faydaları

-Mayo Clinic mütəxəsisləri etdikləri bir təcrübədə, saqqız çeynəmənin saatda 11 kkal yandırdığını təmin etdiyini hesablamışlar



-Konsentrasiyası artırır və stressi yüngülləşdirir: Konsentrasiyası artırmaq və gərginliyini yüngülləşdirmənin sadə yollarını axtarırsınızsa, saqqız çeynəmək ən asan yollardan biri olacaq



-Diqqət dağınıqlığına əzələ hərəkətinin səbəb olub olmadığını yoxlamaq üçün də tədqiqatçılar, iştirakçılardan saqqız çeynəyərkən masaya barmaqlarıyla sürətli sürətli vurmalarını istədi və eyni təsiri təsbit etdi



-Daha əvvəl edilən araşdırmalar, saqqız çeynəmənin yaddaşa yaxşı gələ biləcəyini göstərmişdi

Milli.Az tibb.az-a istinadən bildirir ki, müsbət təsirlərin səbəbi "aydın olmasa" da, bəzi tədqiqatçılar, çeynəmənin beyindəki qan dövranını yaxşılaşdırdığını, bəziləri dadın yaddaşda müsbət rol oynadığını ifadə etmişdi



-Araşdırmalara görə saqqız çeynəmək oyanıqlığı və konsentrasiyanı artırır və həyatın gündəlik stresini azaldıcı istiqamətdə təsir göstərir



-Bir çox idmançı və məşqçiləri oyun əsnasında sakit qala bilmək və gərginliyi azaltmaq üçün saqqız çeynəməyi seçim edir



-Eyni zamanda bəzi müəllimlər də məktəblərdə saqqız çeynəmə qaydasının dəyişdirilməsini və uşaqların imtahan əsnasında saqqız çeynəməsinin onların oyanıqlığını və konsentrasiyasını daha yaxşı təmin edəcəyini müdafiə etməkdədir



-Son edilən araşdırmalara saqqız çeynəmənin, damarlardan beynə gedən qan axınını yüzde 25% nisbətində artırdığını göstərir



-Ağız və diş sağlamlığını qoruyur: Saqqız çeynəmənin, nəfəsimizi fərah tutmağa köməkçi olduğu hər kəs tərəfindən bilinməkdədir

-Şəkərsiz saqqız, ağız sağlamlığına bir çox cəhətdən faydalıdır



-Düyünlərinin və çürüklərin meydana gəlməsini qarşısını alır, diş minasına mineral pozuntularını düzəldir, diş ləkələrinin meydana gəlməsini önləyir, olanları azaldır

