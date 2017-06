Yuxarı Şirvan kanalında naməlum kişi meyiti tapılıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, naməlum şəxsin cəsədi kanalın Göyçay rayonundan keçən hissəsində, Alxansaba ərazisində, kənd sakinləri tərəfindən aşkarlanıb.

Sakinlər cəsədi saat 20:30 radələrində aşkarladıqlarını bildiriblər. Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.