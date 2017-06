3D pop-art janrında çalışan rəssam Nikola Kulcikin əsərlərindəki ekspressiya, dinamizm sanki onları hərəkət etdirir.

Milli.Az ABC-yə istinadən bildirir ki, kağızda çəkilmiş və kağızdane kəsilmiş bu əsərlərə 45 dərəcə bucaq altında baxmaq gərəkdir.

31 yaşlı serb rəssamın əsərlərini təqdim edirik.

Milli.Az

