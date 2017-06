Tovuz rayonunda özünü qatarın altına atan qadının kimliyi məlum olub.

APA-nın qərb bürosunun məlumatına görə, iyunun 25-də Tovuz rayonunun Qovlar şəhəri ərazisində özünü dəmiryolu xəttindən keçən yük qatarının altına ataraq intihar edən qadının Tovuz rayonu, Qovlar şəhər sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Tağıyeva Səlvinaz Qəhrəman qızı olduğu müəyyən edilib.

İlkin məlumata əsasən, onun psixoloji problemi olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.