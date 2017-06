Ucarda çimərkən boğulmuş yeniyetmənin meyiti tapılıb

Ucar. 25 iyun. REPORT.AZ/ Ucar royununda çimərkən boğulmuş 11 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapılaraq sahilə çıxarılıb.

"Report"un Şirvan bürosunun məlumatına görə, rayonun Qulabənd kəndi yaxınlığındakı Şır-şır kanalında boğulmuş yeniyetmənin meyiti tapılıb.

Belə ki, FHN-nin Aran dalğıc xilasetmə qrupunun axtarışları nəticə verib. Xilasedicilər batan Səid Zülfüqar oğlu Məmmədovun meyitini hadisə yerindən 35 killometr aralıda - Alıcanlı kəndi yaxınlığında sudan çıxarılıb.

Onun meyiti aidiyyəti qurumlara təhvil verilib.



