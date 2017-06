Oturaq işləyən insanlar diqqətli olun

Gündə ortalama 8 saatını oturaraq keçirən bir insanın sağlamlığı necə təsir edir?

Ürək Xəstəlikləri

Hipertansiyona və yüksək xolesterola səbəb olur.

Mədəaltı vəzi Həddindən artıq Çalışması

Mədəaltı vəzi

Milli.Az tibb.az-a istinadən bildirir ki, əzələlərdəki hüceyrələrin reaksiya verməməsi vəziyyətində insulin ifrazatını artırır.

Bu vəziyyət, şəkərxəstəliklərinə səbəbolur

Qalın bağırsaq xərçəngi

Qalın bağırsaq, döş və uşaqlıq yolu xərçəngi riskini artırır.

Daimi hərəkət etmək, bədəndə xərçəng hüceyrələri ilə döyüşən antioksidanlar yaradır.

Çəki Problemi

Ayaq üstə də çalışan qarın və kürək əzələləri, oturarkən fəaliyyətdən kənarda qalır və onurğa duruşunu pozaraq qarında deformasiyalar meydana gətirir.

Zehin yavaşlığı

Təzə qanın və oksigenin beynə daha az çatdırılmasına yol açaraq, beyin funksiyalarını yavaşladar.

Onurğa yırtıqlığı riski

Vaxtının çoxunu oturaraq keçirən fərdlərdə onurğa yırtıqlığı daha tez rast gəlinir.

