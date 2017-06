Şüuraltı fikirləri təmizləmək mümkündür

Tərtəmiz bir zehinlə təzələnmiş və yenilənmiş olaraq həyatınızı davam etdirə bilmək üçün hipnoterapiyanın üstünlüklərindən istifadə etmek olar.



Keşkələr, günahkarlıq hiss etdiyiniz yaddaşınızdan silinməyən psixikanız və düşüncələrinizdə sizi qorxudan rahatlıq verməyən fikirlərdən birdəfəlik qurtlua bilərsiniz.



Milli.Az tibb.az-a istinadən bildirir ki, zehin təmizləmə üsulları ilə şüuraltı zibiliyinizi təmizləmək mümkündür. Tərtəmiz bir zehinlə təzələnmiş və yenilənmiş olaraq həyatınızı davam etdirə bilmək üçün hipnoterapiyanın üstünlüklərindən istifadə edirik.



Bu tip fikirlərdən əziyyət çəkənləri ilk seansda zehin təmizləmə tətbiqi edirik. Pasientlər yenidən doğulmuş kimi bir hisslə hipnoz kreslosundan qalxırlar. Müraciət etdikləri problemdən xilas olurlar ya da xilas olmaq istəmədiklərini, çünki həmin fikirlərin artıq əhəmiyyətini itirdiyini söyləyirlər.



Şüuraltı müqavimət göstərənlərə ikinci seans edilir. Hipnoterapiyada ümumi qayda maksimum 6 seansdır. Ümumiyyətlə bir - iki seansda həll yolları tapılır. Gələcəkdə insanları narahat edən hər bir fikir və ya başına gələn hadisədən asanlıqla qurtula biləcəklər.

