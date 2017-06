Yəmənin Amran əyalətində üsyançı xusilər məcidlərin birinə hücüm ediblər.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, atışma nətiəcsində 4 nəfər həlak olub və 3 nəfər isə xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, hücum Ramazan bayramı münasibətilə dualar zamanı baş verib.

Milli.Az

