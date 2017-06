Bərdə. 26 iyun. REPORT.AZ/ Bərdə rayonunda intihara cəhd hadisəsi baş verib.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş verib.

Belə ki, prospektdəki Tərtər çayı üzərindəki körpüdən təxminən 30-35 yaşlı kişi özünü atıb. Xoşbəxtlikdən o, xəsarət alaraq ölməyib.

Həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.













