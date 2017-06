Tovuzda mübahisə kütləvi davaya çevrildi

Tovuz rayonunda kütləvi dava zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, kütləvi dava hələ ki, bilinməyən mübahisə zəminində baş verib. Belə ki, təxminən 10 nəfər rayonun Ağdərə kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü, İmamquluyev Sədrəddin Bakir oğlunu döyərək ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetiriblər. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, mübahisə zəminində daha 3 nəfər də müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.