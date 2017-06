Bakı. 26 iyun. REPORT.AZ/ Bu ilin aprelindən Yəməndə 1300-dən çox insan vəba xəstəliyindən ölüb.

"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb.



