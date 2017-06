Sakit okeanda Polineziyada Tonqa dövlətinin sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu haqda ABŞ Geoloji xidməti xəbər verir.



Yeraltı təkanların episentri Tonqanın paytaxtı Nukualofadan 209 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 38 kilometr dərinlikdə yerləşib.



Tələfat və dağıntı barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.