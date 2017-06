Bakı. Trend:

Pakistanın şərqində çevrilmiş benzindaşıyan maşının alışması nəticəsində ölənlərin sayı 152 nəfərə çatıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Geo TV telekanalı xəbər verir.



Məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan 110 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.



Daha əvvəl 148 nəfərin həlak olması barədə xəbər verildi.

