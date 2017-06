Bakı. Trend:

İran hökuməti Rusiyadan turist qruplarının üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul edib.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda İranın nazirlər kabinetinin saytında yerləşdirilmiş məlumatda deyilir.

Məlumata görə, qeyd oluan vizasız rejim Rusiyaya səfər edən İran vətəndaşlara da şamil olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.