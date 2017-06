Kolumbiyada göyərtəsində 150 turist olan gəmi batıb.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə ölkənin şimal-qərbində, Quatape şəhəri yaxınlığında baş verib.

İnsidentin təfərrüatı və səbəbləri barədə hələ ki, məlumat verilmir. Hadisə yerində hərbçilərin iştirakı ilə xilasetmə əməliyyatı başlayıb.

