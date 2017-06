Daşkəsən rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

APA-nın qərb bürosunun xəbərinə görə, rayon sakini, 1991-ci il təvəllüdlü İsmayılov Əkbər Kazım oğlu döş qəfəsinin sol yarısının kəsilmiş-deşilmiş yarası xəsarəti ilə Gəncə şəhər Təcili Yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Dərhal əməliyyat olunun Ə.İsmayilovun vəziyyəti orta-ağır kimi qiymətləndirilir.

Ə.İsmayilov döş qəfəsinə təsadüfən qayçının batdığını desə də, həkimlər onun bıçaqlanaraq xəsarət aldığını ehtimal edirlər.

