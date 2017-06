Rəssam Salli Nikson 2015-ci ilin aprelində "365" layihəsinə başlamışdı.

Milli.Az bildirir ki, o, gündəlik yaşamını əks etdirən illüstrasiyalar çəkib. Hər gün bir illüstrasiya.

