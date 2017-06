Bakı. Trend:

Meksikanın Veracruz əyalətində silahlı şəxslər restorana basqın edib.

Trend-in verdiyi məlumata görə, hücum nəticəsində 4-ü uşaq olmaqla 11 nəfər ölüb.

Veracruz əyalətinin qubernatoru Migel Angel Yunes bildirib ki, Cardel şəhərində restoranda aralarında 4 uşağın da olduğu 11 nəfər öldürüldüb.

