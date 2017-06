Bakı. Trend:

Kolumbiyada göyərtəsində olan 150 turist batmış gəmidə ölənlərin sayı 9 qədər artıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Frans Press agentliyi xəbər verir.



Daha əvvəl 3 nəfərin öldüyü, 30 nəfərin itkin düşdüyü haqda xəbər verilirdi.

