Bakı. Trend:

Argentina qərbində kiçik yük maşını ilə sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 20 xəsarət alıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Sinxua agentliyi xəbər verir.



Məlumata görə, hadisə iyunun 25-də Mendoza əyalətində San-Rafael şəhəri yaxınlığında baş verib. Ölənlərin əksəriyyəti Buenos-Ayresin rəqs qrupunun rəqqasları olub.

