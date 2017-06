Portuqaliyanın Fiqeyru duş Vinyuş böölgəsində, çayın gur sularının və zamanın parçaladığı qayaların yamacında köhnə dəyirman var.

Milli.Az bildirir ki, "Bruno Dias Arquitectura" bu köhnə dəyirmanı evə çevirib.

Milli.Az

