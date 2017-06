Bakı. Trend:

ABŞ-ın cənubunda Arkanzas ştatının hakimiyyəti 32 il qabaq həbsxanadan qaçan məhbusu tutub.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Fox News telekanalı xəbər verir.



Məlumata görə, 60 yaşlı Stiven Dişman öz evində hüquq mühafizəçiləri tərəfindən ələ keçirilib.

Qeyd edək ki, Dişman 1985-ci ilin may ayında oğurluğa görə cəza çəkdiyi həbsxanadan qaçış edib.

