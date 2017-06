Yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobili saxlayaraq narazılığını bildirib, döyülüb

Tovuz sakini bir neçə nəfər tərəfindən döyülüb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qəribli kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü İmamquliyev Sədrəddin Bakir oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Tovuz rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.



Məlumata görə, S. İmamquliyev yolun kənarında olan həyətində olarkən yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobili saxlayaraq onlara narazılığını bildirib. Buna cavab olaraq avtomobildən düşən bir neçə nəfər onu döyərək ağır bədən xəsarətləri yetiriblər.



Faktla bağlı Tovuz rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

Milli.Az

