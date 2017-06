Qazaxda zəhərlənmə olub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qazax şəhər sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Camalova Elnarə Faiq qızı zəhərlənmə əlaməti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

Məlumata görə, qadın pomidor yedikdən sonra zəhərlənib.

Milli.Az

