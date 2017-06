ABŞ-ın mərkəzi hissəsində Yuta ştatında meşə yanğınları üzündən təxminən 1,5 min nəfər evakuasiya edilib.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Assoşieyted Press agentliyi xəbər verir.

Qeyd edək ki, alov nəticəsində 13 ev və 8 kiçik tikili məhv olub.

Milli.Az

