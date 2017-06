İyunun 25-də Meraya Keri Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən konsert proqramından fotoreportajı təqdim edir.

Milli.Az

