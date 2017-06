İrlandiya kanalının aparıcısı hava proqnozunu təqdim edərkən arzuolunmaz vəziyyətə düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, TV3 kanalında hava proqnozu verilişinin aparıcısı Derik Hartiqanı külək aparıb.

Bir neçə saniyədən sonra aparıcı kamera qarşısındakı yerini alsa da, çətiri yararsız hala düşüb.

Həmin görüntüləri aparıcı "Yutub"a özü yerləşdrib və bu sözləri yazıb: "Ana təbiət yenə qalib gəldi".

