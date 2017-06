Mourinyonun atası vəfat edib

"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi Joze Mourinyonun ailəsində ağır itki baş verib.

Fanat.Az xəbər verir ki, onun atası Feliks Mourinyo dünyasını dəyişib. "A Bola"nın yaydığı xəbərə görə, mərhum 79 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, gənclik illərində qapıçı kimi çıxış edən Feliks karyerasına başladığı "Vitoriya" ilə 2 dəfə Portuqaliya Kubokunu qazanıb. Daha sonra o, 1968 - 1974-cü illərdə "Belenensiş"də çıxış edib. 1981/1982-ci illərdə "Riu Ave"də, 1982/1983-cü illərdə "Belenensiş"də köməkçi-məşqçi və baş məşqçi olub. Həmin vaxt Joze Mourinyo atasının rəhbərliyi altında çıxış edib.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.