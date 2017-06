Bakı sakinindən tapança götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, Nizami Rayon Polis İdarəsi 23-cü Polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Mehman Məlikovdan "Naqan" markalı tapança və 3 ədəd patron götürülüb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.