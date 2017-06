"Formula 1" oyunları çərçivəsində Bakıya bir çix əcnəbi tanınmışlar qonaq olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Qran-Pri çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda təşkil olunan əyləncələrdə bir çox yerli və xarici ulduzlar yer alıb.

Fotokameramıza tuş gələnlər arasında rusiyalı model Alena Şışkova olub. Dənizkənarı Milli Parkda gəzən model sevənləri ilə şəkillər çəkdirib. O, daha sonra "Formula 1" yarışını izləyib.

Milli.Az

