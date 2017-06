"Arsenal"ın komandanı tərk etməsi gözlənilən Aleks Sançeslə bağlı planı açıqlanıb. Fanat.Az xəbər verir ki, baş məşqçi çilili ulduzu komandada görmək istədiyi futbolçu ilə dəyişiklikdə istifadə etmək istəyir.

"Daily Star"ın xəbərinə görə, Sançesi istəyən klublardan biri "Maqçester Siti"di. "Arsenal" isə bu komandadan Serxio Aqueronu istəyir. "Topçular" Sançesin qarşılığında "Mançester Siti"dən Aqueronu istəyəcək.

Fanat.Az

