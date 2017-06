Türkiyədə PKK terrorçuları ilə atışmada daha bir hərbçi şəhid olub, biri yaralanıb.

Report-un "Anadolu" agentliyinə istinadə verdiyi xəbərə görə, hadisə Elazığ vilayətinin Karakoçan qəsəbəsində baş verib.

PKK terrorçuları ilə atışma nəticəsində yaralanan hərbçi hospitala yerləşdirilib.

Bölgədə terrorçulara qarşı əməliyyatlar davam edir.

Milli.Az

