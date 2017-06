İIlk dəfə Avropa Liqasında mübarizə aparacaq “Zirə” iyunun 29-da “Dalğa” stadionunda Lüksemburqun “Differdanj” klubu ilə qarşılaşacaq.

Fanat.Az xəbər verir ki, I təsnifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək qarşılaşma saat 21.00-da başlayacaq və "CBC Sport"la canlı yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, CBC Sport matçdan 1 saat əvvəl yayıma başlayacaq və “Matça Doğru” verilişində oyunla bağlı bütün məlumatları əldə edəcəksiniz.

Fanat.Az

