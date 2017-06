Aktrisa Pərvin Abıyevanın pişiyi ilə videosu izləyicilərini güldürüb.

Publika.az xəbər verir ki, heyvanlara qarşı həssas olduğunu deyən P.Abıyeva sosial şəbəkədə pişiyi ilə videosunu paylaşıb. O, xumarlanan ağ rəngli pişiyinin yanında yerdə uzanıb. Özünü kino ulduzuna sevdirməyə çalışan pişiyin maraqlı hərəkətləri diqqət çəkib. Aktrisa ayağa durduqda isə pişik miyoldayaraq onun durmasına icazə vermək istəməyib.

P.Abıyeva isə paylaşdığı videoda pişiyinin ona vurulduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.