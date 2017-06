Müğənni Ayan Babakişiyeva Gəncədə yeni ev alıb.



Milli.Az-ın axşam.az-a istinadən məlumatına görə, sənətçi artıq mənzilinə köçüb. O, evincən fotoları İnstaqram-da paylaşıb.



Qeyd edək ki, A.Babakişiyeva uzun müddətdir Türkiyəyə köçüb və İstanbulda yaşayır.

Milli.Az

