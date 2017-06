İran Azərbaycanda özəl tibbi mərkəzi yaradır

Milli.Az xəbər verir ki, bunu APA-ya İran parlamentinin İqtisadiyyat komissiyasının sədri Məhəmmədrza Puribrahimi Davərani deyib.

M.Puribrahimi Davərani bildirib ki, mövcud şəraitdə Azərbaycan və İran arasında tibb sahəsində əməkdaşlıq üçün geniş potensial var: "Ümid edirəm bu sahədə əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək".

