Rusiya və ABŞ prezidentləri Almaniyada görüşə bilər

Bakı. 26 iyun. REPORT.AZ/ "Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Almaniyanın Hamburg şəhərində keçiriləcək "Böyük-20-liyin" (G-20) sammiti çərçivəsində amerkalı həmkarı Donald Trampla görüşmək imkanı olacaq".

"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentin mətbuat katibi Dmitriy Peskov deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfi bu görüşü amerikanlılar üçün ən münasib formatda keçirməyə hazırdır: "İstənilən halda onlar eyni məkanda, eyni tədbirdə olacaqlar. Beləliklə, görüş imkanı olacaq".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.