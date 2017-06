Bakıda "Formula 1 Grand Prix"in açılış günü konsert verən Tarkan İstanbula qayıdıb.

Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, o, xanımı Pınar Tevetoğlu ilə Atatürk hava limanında görünüb.



Tezliklə Harbiye konsertlərinə hazırlaşacağını deyən müğənni Pınarın hamiləliyi ilə bağlı dedi-qoduları da cavablandırıb:



"Hamilə deyil. Uşaq istəyirik, amma hələ belə bir şey yoxdur. Olsa, söyləyərəm".

Milli.Az

