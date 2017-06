Məşhur müğənniyə ərindən QEYRİ-ADİ JEST - FOTO/VİDEO

Müğənni Ebru Yaşarın həyat yoldaşı Necat Gülseven evliliklərinin ikinci ildönümü münasibəti ilə qeyri-adi jest edib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Necat Gülseven özəl günləri münasitəbilə əvvəlcə həyat yolşdaşını romantik şam yeməyinə dəvət edib. Restoranın girişində onları musiqiçilər qarşılayıb. Daha sonra cütlük iki skripkaçının çaldığı musiqi sədaları altında yemək yeyib.

Ebru Yaşar həyat yoldaşının dağa lazerlə yazdırdığı "Ebru və Necat. Gözəlim, hər şeyimsən, Səni çox, lap çox sevirəm" sözlərini görəndə göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.