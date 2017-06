“Formula-1”: Münaqişədə Hamilton günahkar sayıldı

“Bu toxunuş Luis tərəfindən bilərəkdən edildi. Fettel təəccüblənmiş və təxribata çəkilmişdi”. Apasport.az saytının məlumatına görə, bunu “Red Bull” komandasının məsləhətçisi Helmut Marko deyib.

Fettel hesab edir ki, rəqibi avtomobilini bilərəkdən saxlayıb ki, arxadan onu vursunlar. O, bu səbəbdən qabağa keçərək, Hamiltonun bolidinə yandan da toxunub.

Buna münasibət bildirən Marko Hamiltonu günahkar sayıb: “Nəticədə Sebastyan qəzəblənib, qisas almağa qərar verdi. Sürücülərin de emosiyaları olmalidi. Biz razı qalmalıyıq ki, təkcə texniki qaydalara deyil, həm də insanların emosiyalarına şahid oluruq. Fettelin cəriməsi də normaldı. Hadisə aşağı sürətlə gediş vaxtı olub və bu qalmaqal seyfti-karin arxasında olub”.

