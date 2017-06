"Milan"ın qapıçısı Canluici Donnarumma meneceri Mino Rayola ilə əməkdaşlığa son qoyacağı barədə yayılan xəbərələrə aydınlıq gətirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı qolkiper Tvitter-də "Rayola, dünən, bu gün və sabah" yazmaqla yayılan informasiyanın şayiə olduğuna işarə vurub.

Qeyd edək ki, dünən İtaliya mətbuatında "Milan"la yeni sözləşmə imzalamaqdan imtina edən Donnarummanın tezliklə başqa menecerlə əməkdaşlığa başlayacağı barədə məlumat yer almışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.