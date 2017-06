Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində keçiriləcək "İnter” - "Mladost” oyunu televiziya vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.

Fanat.Az xəbər verir ki, qarşılaşma "CBC Sport” kanalında birbaşa nümayiş etdiriləcək.

Qeyd edək ki, iyulun 6-da "Dalğa Arena”da keçiriləcək "İnter” - "Mladost” oyunu saat 21:00-da başlayacaq.

Fanat.Az

